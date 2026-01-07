Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki - Son Dakika
Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki

07.01.2026 21:58
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle vatandaşlar su bulmakta zorlanıyor. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı, mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı gerçekleştiriyor. İlçe Başkanı İbrahim Kopan, bu sorunun başkentteki kötü yönetimden kaynaklandığını belirtti.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara su dağıtıldı.

Ankara'nın Pusraklar ilçesinde son zamanlarda yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Günlerdir musluklarından su akmadığını ifade eden mahalle sakinleri, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını belirtti. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından suya ulaşamayan vatandaşlar için evlere su dağıtımı yapıldı.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan su dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada, "Başkentimiz de son zamanlarda su sıkıntısı hızla yükselmeye devam ediyor ve bunun en büyük sıkıntısını bizim Pursaklar ilçemiz çekiyor. Çünkü baktığımız zaman söylemlere yaklaşık başkentin yüzde 98 kullanıyormuş demek ki bu yüzde ikilik sıkıntı bizim ilçemize denk geldi. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık ve bugün 200 kişilik ekibimizle birlikte sahalardayız sokak, sokak cadde, cadde elimizden geldiğince vatandaşlarımızı suyla buluşturacağız. Tabii ki öncelikle ve öncelik verdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, engelli vatandaşlarımızın ve su doldurmak için elinde belirli imkanları olmayan vatandaşlarımızın yanında olmak için bugün toparlandık. Bugün bütün ekibimizle sahalardayız, Pursaklar halkımızın yanındayız" diye konuştu. - ANKARA

Yerel Haberler, Pursaklar, AK Parti, Ankara

23:18
