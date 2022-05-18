Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı

18.05.2022 20:55

Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'de ata tohumuna teşvik amacıyla yaklaşık 20 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı

ANKARA - Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'de ata tohumuna teşvik amacıyla yaklaşık 20 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi' de ücretsiz domates, biber, salatalık fidesi dağıtımına başladı.

"Burası Ankara kültürünü yaşattığımız özel bir alan"

Endemik Vadi'nin Ankara'nın kültürünü, bitkilerini ve hayvanlarını aynı anda sergilendiği özel bir alan olduğunu söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Burası Ankara kültürünü yaşattığımız, Ankara'nın bitkilerini ve hayvanlarını aynı anda sergileyebildiğimiz aslında çok özel bir alan. Bir taraftan hafta içleri öğrencilerime eğitim imkanı sunuyoruz. Bu öğrencilerimize gönüllülük esasına göre değil yaptığımız bir protokol dahilin de, hayat bilgisi, fen bilgisi derslerini burada uygulamalı bir şekilde görüyorlar. Diğer taraftan hafta sonu ve akşamları özellikle hemşerilerimiz keyifle vakit geçirebileceği bir alan oldu. Spor, eğitim, ürün çeşitliliği, Ankara'nın tanıtımı hepsini bir arada yaşattığımız bir alan" şeklinde konuştu.

"Bu özel fideleri dağıtma sürecimiz hiç bitmiyor"

Ata tohumlarının dağıtımına devam edileceğini aktaran Çetin, "Bugünde ata tohumları dağıtıyoruz hemşerilerimize bu özel fideleri dağıtma sürecimiz hiç bitmiyor. Yetiştirip paylaşmayı planlıyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz bir anlamda. Buranın bir çiftçilik faaliyeti olarak değerlendirilmesini asla istemiyorum. Bir aslında hobi ürünü ama beraberinde insanların toprakla buluşacağı kendi ürettiklerini yerli ve milli olanı soy takibi yapabilsinler diye yaptığımız bir çalışma" ifadelerine yer verdi.

" İkinci etap çalışmalarımız başladı"

Endemik Vadi'nin diğer etaplarının da yapımına başlandığını belirten Çetin, "Şimdi planlamamız bir ucundan bir ucuna kadar 1 buçuk kilometre olacak burası. Vatandaşımız buraya girdiği zaman ucundan ucunu gezdiği zaman yaklaşık 3 kilometre yol yürümüş olacak. İkinci etap çalışmalarımız başladı. Takriben onu da bir ay içerisinde sonlandırmış oluruz" dedi

Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı
Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı
Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı
Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı

YORUMLAR
500
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı Başkentteki apartman yangını hasara neden oldu Başkentteki apartman yangını hasara neden oldu
Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Domates, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:18:54. #1.11#
SON DAKİKA: Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement