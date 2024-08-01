Pusula Gazetesi Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Yerel

Pusula Gazetesi Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi

Pusula Gazetesi Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi

Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) binasında Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'ya yapılan sözlü ve fiziksel saldırı, meslektaşları tarafından KUDAKA binasına siyah çelenk bırakılarak protesto edildi. Gazeteciler, saldırıya uğrayan meslektaşlarını yalnız bırakmadıklarını göstermek için Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı ve KUDAKA binası önüne yürüdü.

01.08.2024 18:49
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(ERZURUM) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) binasında bir haber görüşmesi için davet edilen Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'nun uğradığı sözlü ve fiziksel saldırı, meslektaşları tarafından KUDAKA binasına siyah çelenk bırakılarak alkışlarla protesto edildi.

Erzurum merkezli bölgesel yayın yapan Pusula Gazetesi'nin Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, dün KUDAKA'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Kentte büyük yankı uyandıran ve tepki toplayan olaya gazeteciler sessiz kalmadı. Darp edilen meslektaşlarını yalnız bırakmayan gazeteciler Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanarak KUDAKA binasına kadar yürüdü ve KUDAKA binası önüne siyah çelenk bıraktı.

"Asla doğrudan şaşmayacağız"

Saldırıya uğrayan gazeteci Sevda Güneş yaptığı açıklamada "Önce sözlü ardından fiziksel saldırıya maruz kaldık. Orada ciddi bir arbede yaşandı. Bu benim için bir utanç kaynağı. Meslek hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım. Bugün burada bulunma sebebimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmasın. Bizim işimiz yanlışa muhalefet. Dolayısıyla doğru bildiğimizden asla şaşmayacağız. Yetkililerden de gereğinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Pusula Gazetesi Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

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