Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı

31.05.2022 17:54
Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bahar konseri büyük ilgi gördü.

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bahar konseri büyük ilgi gördü. Koro ve orkestrada görev alan öğrenciler birbirinden güzel eserlerle davetlileri mest etti.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bahar konseri ile takdir topladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve bahar konserine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konser katılımcılar ve misafirler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. 12 öğrencinin solo eserler seslendirdiği, 20 öğrenciden oluşan koroya 8 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan orkestra eşlik etti. Keman öğretmeni Levent Akketeci'nin orkestra şefliğinde müzik bölümünün hazırlamış olduğu 12 eser seslendirildi.

Okul Müdürü Ömer Coşkun, törende yaptığı konuşmada pandemiden dolayı öğrencilerin yaklaşık 2 yıl okuldan uzak kalmalarına rağmen böyle bir etkinliği gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Coşkun, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da, mezun olacak öğrencilere başarılar diledi, seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şarkılarla aldıkları eğitimin hakkını verdiklerini söyledi öğretmenleri tebrik etti.

Program sonunda Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Ömer Coşkun ve müzik bölümü öğretmenleri tarafından okulun keman öğretmeni ve orkestra şefi Levent Akketeci'ye çiçek takdim edildi. - ERZURUM

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı
Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı
Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı
Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan yıl sonu sergisi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan yıl sonu sergisi Erzurum'da leyleklerin yıkılan yuvaları yenilendi Erzurum'da leyleklerin yıkılan yuvaları yenilendi
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Necip Fazıl Kısakürek, Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Hayri Kara'yı 21 yerinden bıçaklayan kişi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 18:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi bahar konseri takdir topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement