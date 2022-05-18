Radyo A yeni programcılarına özel eğitim veriyor - Son Dakika
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Radyo A yeni programcılarına özel eğitim veriyor

18.05.2022 10:12
Radyo A yeni programcılarına özel eğitim veriyor

Anadolu Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, "Radyo Programcılığı ve Haber Spikerliği" eğitimleri alarak Radyo A'da programcı olmak için hazırlanıyor.

Anadolu Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, "Radyo Programcılığı ve Haber Spikerliği" eğitimleri alarak Radyo A'da programcı olmak için hazırlanıyor.

Bu bağlamda eğitime katılacak olan Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle ilk bilgilendirme toplantısı, İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Kültür Salon'unda yapıldı. Toplantıya Radyo A Genel Yayın Yönetmeni ve İBF Dekan Vekili Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Radyo A Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Öğr. Gör. Nebiye Ak Özaydemir, Program ve Kültür Sanat Direktörü Elif Yılmaz katıldı.

Öğrenciler için alanında uzman eğitmenler tarafından özenle hazırlanan eğitim programı; diksiyon-fonetik, görsel metni işitsel metine çevirme, anons çalışmaları, haber editörlüğü, müzik türleri, müzik listesi hazırlık aşamaları ve teknik masa eğitimi gibi ana başlıklarından oluşacak. Programcı adayları eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra mikrofon başında yerlerini almaya hak kazanacak. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri, Şener Şen, Radyo, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Radyo A yeni programcılarına özel eğitim veriyor - Son Dakika


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