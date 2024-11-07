Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu - Son Dakika
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Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu

Küba'da Rafael Kasırgası sonrası elektrik şebekesi çöktü, 10 milyon kişi elektriksiz kaldı.

07.11.2024 12:41
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Küba'yı vuran Rafael Kasırgası nedeniyle elektrik şebekesinde çökme meydana gelirken yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Küba'da Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde 18 Ekim'de meydana gelen arıza nedeniyle milyonlarca kişinin elektriksiz kalmıştı. 20 Ekim'de karaya çıkan Oscar Tropik Fırtınası nedeniyle uzun süre elektriksiz kalan Küba'yı bu kez de Rafael Kasırgası vurdu. Kategori 3 seviyesine yükselen Rafael Kasırgası, 10 milyon nüfuslu Karayip Adası'nda karaya çıktı. Yetkililer, kasırga nedeniyle halkı sel baskınlarına karşı uyarırken ülkenin 15 bölgesinden 9'unda alarma geçildi. Artemisa bölgesinde fırtınadan en çok etkilenen Candalaria kasabasında şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Artemisa ve Pinar del Rio eyaletlerinde 70 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana'da sokaklar boş kaldı ve ulaşım hizmetleri de durdu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ordunun da aktif edildiğini bildirerek, "Rafael Kasırgası ile mücadelede Ulusal Savunma Konseyini görevlendirdik. Halkımızı ve maddi kaynaklarımızı korumak için her yerde tedbirler alındı. Devrimden bu yana her zaman yaptığımız gibi bu durumun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Elektrik şebekesi çöktü, ülke karanlığa gömüldü

Oscar Tropik Fırtınası'ndan yaklaşık 3 hafta sonra Rafael Kasırgası'nın etkili olduğu ülkede, son bir ay içinde ikinci kez elektrik kesintileri yaşanıyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ülkenin elektrik şebekesini çökerken ülke genelinde yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, altyapı onarımı için çalışmalarını hızlandırdı. Union Electrica ulusal enerji şirketi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle sistemde çökme meydana geldiğini ifade etti.

Küba günlerce elektriksiz kalmıştı

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde ilk olarak 18 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kalmıştı. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana tamamen karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırılmıştı. Elektrik kesintisi nedeniyle Havana'da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etmişti. Kentin elektrik şirketinden yapılan açıklamada, günlerce karanlığa gömülen Havana'nın yüzde 90'ına elektriğin 21 Ekim akşam saatleri itibarıyla verildiği belirtilmişti. - HAVANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu - Son Dakika

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