Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Ebediyete Uğurlandı

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Polis Memuru İbrahim Karataş için Erzurum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Polis Memuru İbrahim Karataş için düzenlenen törende dualar edildi. Görev süresi boyunca özverisi, disiplinli çalışması ve örnek kişiliğiyle teşkilata değer kattığı belirtilen Karataş, meslektaşlarının omuzlarında ebediyete uğurlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törenin ardından Karataş için Narmanlı Camii'nde dün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Polis Memuru İbrahim Karataş'ın naaşı daha sonra Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Eğerti Mahallesi'nde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, il protokolü, emniyet personeli ile Karataş'ın yakınları katıldı. - ERZURUM