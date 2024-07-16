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Muhalefet kanadını küplere bindiren görüntülerin devamı da var

Rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden aldı

Arenanın ortasında yığılıp kalan boğacı hastaneye kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen boğa güreşi festivalinde talihsiz bir olay yaşandı. Güreşlerde rakibine yenilen bir boğa adeta öfkesini sahibinden aldı. Boğa malup ayrıldığı güreşten sonra arenada sahibini süserek hastanelik etti.

Ege Bölgesi'nin en önemli Yörük geleneklerinden biri olan ve Muğla yöresinde aırlardır sürdürülen boğa güreşi şenlikleri Menteşe İlçesine bağlı kırsal Algı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Güreşlere Milas'tan katılan Ozan Kubilay ile Menteşe'den Feriştah Korkmaz'ın boğası başaltı güreşlerinde arenada buluştu. Oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçen güreşlerde rakibine yenilen Ozan Kubilay'ın boğası güreşi bıraktıktan sonra adeta çıldırdı. Pehlivan boğa yenilginin öfkesini çıkarırcasına sahibi Kubilay'ı süstü. Boğanın süsmesiile yere yığılan Ozan Kubilay'a ilk müdahaleyi sahadaki görevliler ve arkadaşları yaptı.

Boğa sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, boğa da kölesteye alındı.