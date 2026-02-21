Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı

Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı
21.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftüsü Osman Aydın, Ramazan ayı boyunca il genelinde uygulanacak program ve etkinlikleri açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftüsü Osman Aydın, Ramazan ayı boyunca il genelinde uygulanacak program ve etkinlikleri açıkladı.

Düzce'de "Cami, Ramazan ve Hayat" teması çerçevesinde yürütülecek program kapsamında, vaaz ve irşat faaliyetleri, iftar organizasyonları, şehit ve gazi ailelerine ziyaretler ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Düzce genelinde bu yıl 3'ü merkez olmak üzere toplam 8 camide hatimle teravih namazı kılınacağı açıklandı. Hatimle teravih kılınacak camiler şu şekilde sıralandı: Merkez Hacı Davut Camii, Merkez Kültür Mahallesi Camii, Merkez Kültür Mahallesi Hafız Sefer Camii, Akçakoca Nuru Osmaniye Camii, Çilimli Yeşil Mahallesi Hüseyin Ağa Camii, Kaynaşlı Mustafa Emine Turna Camii, Cumayeri Çevrik Mahallesi 12 Kasım Camii ve Yığılca Orhangazi Camii. Ayrıca Ramazan ayı boyunca il genelindeki tüm camilerde ve Kur'an kurslarında mukabele programlarının düzenleneceği belirtildi.

Ramazan ayının manevi değerlerini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla infak ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekilerek, bu yıl fitre miktarının 240 TL olarak belirlendiği açıklandı. Zekat ve fitre bağışlarının "Türkiye İçin İyilik Vakti", "Beklenen Sensin" ve "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Osman Aydın, Kültür, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:17:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.