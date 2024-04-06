Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da tatil için başka şehirlere gitmek için yola çıkacak vatandaşlar oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramına sayılı günler kala aracı ile yolculuğa çıkacak vatandaşlar, araçlarının genel bakımlarını yaptırmak için oto sanayilerin yolunu tuttu. Çankırı'da, sürücüler yağ, su, fren gibi rutin bakımları için sıraya girdi. Çankırılı oto tamir ustaları, sürücülerin araçlarındaki rutin bakımlarını ihmal etmemelerini söyledi.
"Uzun yola giden sürücülerin mutlaka araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerekir"
Bayram öncesinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen oto tamir ustası İsa Özkan, "Son bir haftadır bayram hareketliliği başladı. Uzun izinleri olduğu için yola çıkmadan önce araçlarını kontrol ettirmek istiyorlar. Sürücüler, uzun yol yapacakları için belirli bir şikayet değil de araçlarını kontrol ettirmek için geliyorlar. Fren, su, yağ, klima kontrolü için geliyorlar. Bizler de bir eksiği varsa yapıp gönderiyoruz. Bayram öncesi daha çok hızlanma olur, bayram dönüşü de hareketlilik devam eder. Uzun yola giden sürücülerin mutlaka araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerekir" dedi.
Aracına bakım yaptıran Ersin Aşık, "Bayram öncesi aracımızın bakımlarını yaptırma için sanayiye getirdik. Arızalarını ve bakımlarını yaptırıyoruz" diye konuştu.
Araçların uzun yollarda arıza yaptığını belirten Ahmet Kubilay, "Bayram tatiline çıkan vatandaşların Ilgaz, Ankara, Kastamonu taraflarında arızalar yapıyor. Biz de o araçları çekiyoruz. Şu an bir yoğunluk var" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI
Son Dakika › Yerel › Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da oto sanayilerde yoğunluk - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?