Ramazan Bayramı'nda 2 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak

YOZGAT - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesi kurum müdürleriyle bir araya gelerek güncel konular ve bayram tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trafik kazalarını önlemek için kurallara dikkat etmek ve emniyet kemeri takmak gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, gerekli tedbirlerin de alınacağını bildirdi.

Sahipsiz sokak hayvanları konusunda belediyeler, İl Özel İdaresi, ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Özkan, belde ve belediyelerin barınak oluşturmasını beklediğini ifade etti. Ayrıca "Sahipli hayvanların başıboş bırakılmaması da bizler için önemli bir konu. Kanun ve yönetmeliğimiz yayınlandı. Sahipli hayvanını sokağa bırakan vatandaşlarımıza kanunda öngörülen ciddi cezalar var" ifadelerini kullandı.

Diğer gündem maddesi olan Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden 78 kişi ve Uludağ'daki otel yangınında vefat eden 2 kişi olduğuna değinen Vali Özkan, otel denetimlerinin de başlayacağını söyledi.

Vali Özkan "Bin personel ile Emniyet teşkilatımız, bin personel ile Jandarma teşkilatımız 7 gün 24 saat sahada olacaklar. Kırıkkale istikametinden Sivas istikametine aynı zamanda Sarıkaya- Boğazlıyan istikametine ve Atatürk Yolu istikametine dair olan HTS'lerimizin tamamını elektronik denetim sistemine dönüştürdük. Bir kısım yerlerde radar araçlarımız bir kısım yerlerde elektronik denetim sistemlerimiz gece gündüz 24 saat açık şekilde trafik denetimini sağlıyor olacak. Şimdiden kıymetli hemşehrilerimizin, ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olan ve güzelliklerle geçen bir bayram olsun" dedi.