Ramazan Bayramı'nda Kayseri Hayvanat Bahçesi'ni 64 Bin Kişi Ziyaret Etti

Hayvanat bahçesini bayramda 64 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü günlerini de kapsayan tatil süresince 64 bin 765 kişiyi ağırladı.

2'nci ve 3'üncü bayram günlerini de içine alan tatil süresince büyükşehir belediyesine ait hayvanat bahçesi yoğun ilgi gördü. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da büyük ilgiyle karşılanan hayvanat bahçesi, toplamda 64 bin 765 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan ve 153 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olurken, bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını ücretsiz olarak açtı ve ziyaretçilerini ağırladı. Kayserililer ve şehir dışından gelen vatandaşlar, bayram tatilinin keyfini çıkararak hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ayrıca, ziyaretçilere sunulan bu imkan özellikle çocuklar arasında büyük mutluluk yaşattı. Ziyaretçiler, bu fırsatla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de doğadaki çeşitli hayvanları daha yakından tanıma şansı buldu. Bayram süresince çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaş, hayvanat bahçesindeki çeşitliliği ve güzellikleri görmekten büyük keyif aldı. Hayvanat bahçesi tatil süresi boyunca 64 bin 765 kişiyi ağırlarken, ziyaretçiler memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Hayvanat bahçesindeki tüm hayvanların sağlık durumu veteriner hekimler tarafından titizlikle takip ediliyor ve gerekli aşılar düzenli olarak uygulanıyor.