Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında alınan karar gereği, belediyeye ait otobüsler 3 gün boyunca vatandaşa ücretsiz hizmet verecek. Bayramın birinci gününden itibaren Van ve Erciş olmak üzere 138 otobüsle 81 güzergahtaki bin 300 kilometrelik yol ağında ücretsiz olarak hizmet verilecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığındaki meclis toplantısında alınan kararda:

"Büyükşehir belediyemiz sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren belediyeye ait otobüslerimiz, Ramazan Bayramı süresince, '1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'a kadar hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Alınan kararın hayırlı olmasını dileyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - VAN