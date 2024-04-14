Ramazan Bayramı Tatilinin Son Gününde Yollarda Yoğunluk

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşlar, 9 günlük tatilin ardından yaşadıkları şehirlere dönmek için yollara akın etti.
Çorum'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu Osmancık geçişinde yoğunluk yaşanırken, kamyon, çekici ve tankerlere geçiş yasağı bu sabah saat 05.00'den itibaren başladı. Tatilin son gününde yaşadıkları şehirlere dönmek isteyen vatandaşlar, adeta yollara akın ettiler. Karayolunda Samsun yönünde ulaşım normal seyrinde ilerlerken, dönüş trafiğinde özellikle İstanbul istikametinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda uzun araç kuyruğu oluşuyor. Dönüş trafiğinin pazar günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
"D-100'de kamyon, çekici ve tankerlere geçiş yasaklandı"
Çorum Valiliği, D-100 Karayolu Osmancık geçişinde 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin geçişini yasakladı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada. "2024 yılı Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (5-15 Nisan 2024) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçları 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar D-100 karayolunun Amasya ili sınırından İstanbul ili yönüne ilimiz sınırları dahilinde seyrinin yasaklanması uygun görülmüş olup, güzergah üzerinde bahse konu araçlar için depolama alanlarının oluşturulması, gerekli duyuruların yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi gerekmektedir" denildi. - ÇORUM
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