Ramazan'da Çocuklar İçin Şekilli Poğaçalar - Son Dakika
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Ramazan'da Çocuklar İçin Şekilli Poğaçalar

Ramazan\'da Çocuklar İçin Şekilli Poğaçalar

Bursa'da fırıncı, 92 yıllık geleneği sürdürerek çocuklar için iftariyelik poğaçalar hazırlıyor.

04.03.2025 11:08
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Bursa'da bir fırıncı dedesinden kalma 92 yıllık geleneğini sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Satılmış Uyar, 4 kuşak öncesindeki dedesinden kalma 91 yıllık geleneği devam ettiriyor. Fırıncı Uyar, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi ve kılıç şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor. Sadece ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok sevilirken oruç tutmalarını teşvik ediyor.

Mahalledeki çocukların ramazan ayına özel hazırlanan iftariyelikler için 11 ay heyecanla beklediğini söyleyen Satılmış Uyar, "Ramazan ayına özel bir iftariyelik yapıyoruz. Biz bu fırında 4. kuşak işletmecisiyiz. Bu iftariyelik çocukların oyuncağı, kazan orucu diye tabir edilen öğle vaktine kadar oruç tutar çocuklar. Bu iftariyelikler de onların mükafatıdır. Kız çocuklarına testi erkek çocuklarına ise tabanca ve kama şeklinde iftariyelik hazırlıyoruz. Çocuklar bu poğaçaları çok seviyor. Bunun için ramazan ayını iple çekiyor" dedi.

Çocuklar ise tarihi fırında ilginç iftariyelikleri büyük bir heyecanla satın alıp oruçlarını bu poğaçalar ile açıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan'da Çocuklar İçin Şekilli Poğaçalar - Son Dakika

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