"Engelsiz" bireyler, Büyükşehir\'in iftarında buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; sevginin, paylaşmanın ve bereketin ayı Ramazan'da "Engelsiz" bireyler ve ailelerini iftar yemeğinde buluşturdu

Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, toplumda duyarlılığın ve farkındalığın artırılması konusunda birçok projeye hayat veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Engelsiz" bireyleri, iftar yemeğinde buluşturdu. Pamukçu Onhann Termal Otel'de düzenlenen iftar programına özel bireyler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlar, tasavvuf müziği eşliğinde yemeklerini yedi. Özel etkinliklerin de düzenlendiği programda çocuklar, gönüllerince eğlendiler.

Ramazan'ın bereketi Balıkesir'i sarıyor

Vatandaşların halini hatrını sorup sohbet eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, herkese Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamlarını iletti. Başkan Ahmet Akın'ın, sevginin, paylaşmanın ve maneviyatın ayı Ramazan'ın bereketini, Balıkesir'in dört bir yanında düzenlediği iftarlarla yaşattığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, özel bireyler ve aileleriyle aynı sofrada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR