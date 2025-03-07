Ramazan\'da Kütüphane Çalışma Saatleri Uzatıldı

Öğrencilerin uğrak noktaları Düzce Belediyesi Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin çalışma saatleri Ramazan için yeniden düzenlendi. Kütüphaneler Ramazan ayı sonuna kadar gece saat 02: 00'ye kadar hizmet verecek.

Düzce Belediyesi Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Ramazan'da da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Ramazan'da sabah 09: 00-17: 00 arasında açık olan, iftar arasından sonra saat 20: 00'de yeniden açılan kütüphanelere Ramazan ayarı yapıldı.

Akşam saat 23.00'e kadar gençlerin hizmetinde olan Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin çalışma saatleri uzatıldı. Yeni düzenleme ile kütüphaneler Ramazan ayı sonuna kadar gece saat 02: 00'ye kadar hizmete devam edecek. Öğrencilerin talebi üzerine yapılan düzenleme kapsamında kütüphaneler güvenli ve sessiz ders çalışma imkanının merkezi olmaya devam edecek. - DÜZCE