Ramazan'da Tulum Peynirine Talep Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan'da Tulum Peynirine Talep Artıyor

Ramazan\'da Tulum Peynirine Talep Artıyor

Erzincan'da tulum peyniri, Ramazan'da sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

07.03.2025 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayıyla birlikte Erzincan'ın vazgeçilmez lezzeti tulum peyniri sofralarda daha fazla tüketilmeye başladı.

Erzincan'da mayıs-haziran ayları itibarıyla yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Göçerler, çiğ akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.

Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor. Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.

Kilo fiyatının 400 TL olduğunu belirten esnaf, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olan tulum peynirinin yerini aldığını kaydetti. Esnaf Özkan Beydili, "Özellikle içinde barındırdığı yüksek protein ve karbonhidrattan dolayı tokluk hissi veren bir üründür. Bu anlamıyla Ramazanların hem sahurda hem iftar sofralarında olmak üzere vazgeçilmezi konumundadır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Gastronomi, erzincan, Ekonomi, Kültür, Güncel, İftar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'da Tulum Peynirine Talep Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
19:33 Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
19:28 Kartal’da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
19:20 Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler
19:07 Ramazan’da bile sahtekarlığa devam ettiler Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
19:04 VAR’da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar
18:53 Fidan’dan Avrupa’ya “Biz olmadan yapamazsınız“ mesajı Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı
18:50 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50’nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 14:17:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan'da Tulum Peynirine Talep Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.