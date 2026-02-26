Ramazan\'da Voleybol Kursları Devam Ediyor

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen voleybol kursları Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen voleybol kursları, Ramazan ayında da yoğun katılımla devam ediyor. Genç sporcular, hem fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de disiplinli spor alışkanlığı kazanmak amacıyla antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

'Voleybol Performans' ve 'Spora İlk Adım' projesi kapsamında kurslara katılan sporcular, uzman antrenörler eşliğinde temel teknik çalışmaların yanı sıra performans odaklı antrenman programlarına tabi tutuluyor. Ramazan ayına rağmen azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam eden gençler, spora olan ilgileriyle takdir topluyor.

Yetkililer, sporun gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, kursların yıl boyunca aynı tempoyla süreceğini ifade etti. - KAYSERİ