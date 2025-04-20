Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Yerel

Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı\'na Yeniden Seçildi

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Genel Kurulu'nda Ramazan Demir, 104 oyun 103'ünü alarak başkanlığa yeniden seçildi. Demir, yerel basının sorunlarına dikkat çekti ve Basın Meslek Yasası'nın çıkarılmasının önemine vurgu yaptı.

20.04.2025 16:18  Güncelleme: 16:20
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Genel Kurulu'nda Ramazan Demir yeniden başkan seçildi. Demir, basın meslek yasasının acilen çıkarılması gerektiğini vurguladı. Kurulda aday olan mevcut başkan Ramazan Demir, kullanılan 104 oyun 103'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Genel Kurulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen kapsamlı bir programla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ramazan Demir, tek aday olarak katıldığı seçimde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu üstlenirken, Esin Balıbek ve Gülçin Savaşaneril Yurdakul da divan üyeleri olarak görev aldı.

Genel kurulda katılımcılara seslenen yeniden seçilen başkan Ramazan Demir, yerel basının karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek güçlü mesajlar verdi: "Amacımız; gazetecilik mesleğinden geçimini sağlayan, dürüst ve onurlu meslektaşlarımızla daha güçlü bir yapı kurmak. Gazeteciliği tehdit, şantaj ya da kişisel çıkar aracı haline getirenlerle aynı yolda yürümek değil, aynı mahallede oturmak bile onur kırıcıdır."

Demir ayrıca yerel medyanın dijital dönüşümüne ve Basın Meslek Yasası'nın çıkarılmasının aciliyetine dikkat çekti. Dilek ve Temenniler bölümünde Gazeteci Aziz Han ve İsmail Koca gazetecilerin karşılaştığı sorunlar için BGC'in devreye girmesini istediler. Kurulda aday olan mevcut başkan Ramazan Demir, kullanılan 104 oyun 103'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

Yeni Yönetim ve Görev Dağılımı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Doğan Alparslan, Hasan Hilmi Duyar, Tarık Sürmelioğlu, Miraç Kaya, Gökçen Kabay, Mehmet Yarma, İbrahim Aldemir, Taylan Toprak, Mustafa Tetik, Fatih Emrah Erdoğan

Denetleme Kurulu: Emrah Çakmak, Rahmi Kireç, Umut Sözen

Disiplin Kurulu: Atilla Kaya, Emrah Ayyıldız, Suat Salgın

Gazeteciler Federasyonu Delegeleri: Sadullah Özcan, Mehmet Yarma, Ramazan Demir, Hüseyin Ceylan - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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