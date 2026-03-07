Ramazan Etkinliğinde Gençlere Sürpriz - Son Dakika
Ramazan Etkinliğinde Gençlere Sürpriz

Ramazan Etkinliğinde Gençlere Sürpriz
07.03.2026 09:26
Derya Ayaydın ve Ahmed Kutucu, Ramazan etkinliğinde gençlere sürpriz yaparak keyifli anlar yaşattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Ramazan Ayı boyunca iftar sonrası yapacağı ateş başındaki etkinliklere bu kez AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın konuk oldu. Ayaydın, Galatasaraylı Milli Futbolcu Ahmed Kutucu ile birlikte gençlere sürpriz yaptı. Sürpriz ziyaret, gençler tarafından coşkuyla karşıladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın bahçesinde ramazan ayı boyunca ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde bu kez İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın konuk oldu. Ayaydın, Galatasaraylı Milli Futbolcu Ahmed Kutucu'yu da beraberinde getirerek gençlere sürpriz yaptı. Ayaydın ve Kutucu, ateş başında sohbet ederek keyifli vakit geçirirken, gençlerin tezahüratları ile karşılandı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sürpriz ziyarette bulunduğu etkinlikte Ayaydın ve Uraloğlu da biraraya geldi. Ahmed Kutucu ve Derya Ayaydın gençlerle fotoğraf çekilirken, Milli Futbolcu futbol toplarını imzalayarak kendisini coşkuyla karşılayan gençlere dağıttı.

"Ramazan akşamlarımızı kadınlarımız ve gençlerimiz ile burada coşkuyla kutluyoruz"

Etkinlik sonrası memnuniyetlerini dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Bu akşam yine AK Parti İl Başkanlığımızdayız. Ramazan akşamlarımızı kadınlarımız ve gençlerimiz ile burada coşkuyla kutluyoruz. Ayrıca misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Bugün de Galatasaraylı futbolcu arkadaşımız, kardeşimiz Ahmed Kutucu bizlerle beraber oldu. Gençlerimizin sorularına cevap verdi. Gençlerimizle beraber güzel bir sohbet geçirdik. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Benim için bu çok büyük bir onur"

Ayaydın'ın davetiyle gençlerle vakit geçiren Ahmed Kutucu ise, "Öncelikle Derya Hanım'a daveti için çok teşekkür ederim. Benim için bu çok büyük bir onur. Akşamımız çok güzel geçti. İnsanlarla böyle yan yana olmak, bazı konuları konuşmak, bazı soruları cevaplamak çok güzel. Güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

