Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi - Son Dakika
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Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi

27.04.2022 13:56
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde düzenlenen Çanakkaleliler Gecesi'nde izleyenler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde düzenlenen Çanakkaleliler Gecesi'nde izleyenler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinde her gün farklı hemşeri geceleri ile vatandaşlar keyifli bir Ramazan akşamı yaşıyor. Etkinliklerin 25'inci gecesinde "Çanakkaleliler Gecesi" düzenlendi. Çanakkaleli sanatçı Yüksel Arslan, etkinliklerde hemşerileriyle buluştu. "Çanakkale" şiirini okuyarak konserine başlayan Yüksel Arslan, sahnede sevilen türkülerini seslendirdi. Konseri izleyen vatandaşlar da türkülere eşlik ederek, keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Yüksel Arslan, Çanakkaleliler Gecesi'nde Antalya'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Antalya'da unutulmaz bir akşamı birlikte yaşadık. Antalyalı vatandaşlarımızla bu güzel ortamı bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz" dedi. Çanakkaleliler gecesini izleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Büşra Dirgen Özdemir, gecede sahne alan Yüksel Arslan'a konser anısına çiçek ve plaket takdim etti. - ANTALYA

Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi

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Kaynak: İHA

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