Ramazan'ın manevi iklimi iftar sofralarında yaşatılıyor - Son Dakika

Sevindik Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşı ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan geleneğini sürdürüyor. Ramazanın güzelliklerini, manevi atmosferini hep birlikte yaşadıklarını anlatan Başkan Zolan, "Gönül soframızda hep beraber buluştuk" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği gönül sofrası Sevindik Mahallesi'nde kuruldu. İftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Seivindik Mahallesi'nin her zamanki gibi kendilerini muhteşem bir şekilde karşıladığını söyledi. Ramazanın güzelliklerini, manevi atmosferini hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Gönül soframızda hep beraber buluştuk. Allah'ım kendilerinden razı olsun. Pandemi sebebiyle ancak 2 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelebildik" ifadelerini kullandı.

Sevindik'te altyapı çalışmaları tamamlandı

Sevindik Mahallesi'nin geçmişte birçok sorunu olduğunu anlatan Başkan Zolan, doğalgazdan, altyapıya, pazaryerinden, yeşil alanlara kadar mahallenin talep ettiği çok sayıda ihtiyacı giderdiklerini belirterek, "Sevindik'te 2 yıl önce başladığımız altyapı çalışmasını da tamamladık. Tüm belediyecilik hizmetlerimizi Sevindik ve diğer mahallelerimizde gerçekleştirerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. İftarın özel bir güne denk geldiğini ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum. Ancak bugün aynı zamanda buruk bir gün yaşıyoruz. Denizli'mize şehit ateşi düştü. Şehidimizi biraz önce ebediyete uğurladık. Tabi ki emanetlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim de asli görevimiz budur. Allah'ım rahmet eylesin. Denizli'mizin ve ülkemizin başı sağ olsun." - DENİZLİ