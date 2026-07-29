Ramazan Kuş'tan Hayırseverlik Örneği - Son Dakika
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Ramazan Kuş'tan Hayırseverlik Örneği

Ramazan Kuş\'tan Hayırseverlik Örneği
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İki kolunu kaybeden Ramazan Kuş, doğduğu köyde su sıkıntısını gidermek için 16 çeşme yaptırıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 42 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Ramazan Kuş, doğup büyüdüğü Yaylacık köyünün merasına 8 adet çeşme yaptırdı. Çeşmelerden sular akarken, 8 çeşme daha yaptırmak için kolları sıvadı, hayır severlerin desteğini bekliyor.

Burhaniye ilçe merkezinde oturan 60 yaşındaki Ramazan Kuş, 1984 yılında geçirdiği elektrik kazası sonucu iki kolunu kaybetti. Bir koluna protez takılan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ramazan Kuş, doğup büyüdüğü kırsal Yaylacık mahallesinde meralarda otlayan hayvanların susuzluğuna dayanamayınca çeşme yaptırmak için kolları sıvadı. Mahalleye 8 kilometre uzaklıktaki Yayla mevkindeki kaynaktan su getiren Ramazan Kuş, yaylaya giden yol boyuna 8 adet çeşme yaptırırken, hayırseverlerin büyük desteğini gördü. Hayırseverlerin desteği ile 8 çeşmeyi tamamlayan Kuş, 8 çeşme daha yaptırmak için çalışma başlattı. Hayır severlerin desteğini gördüğünü kaydeden Ramazan Kuş, " Şu anda ile merkezinde oturuyorum. Ama köyümle bağımı koparmadım. 7 yıl önce başlattığımız çalışmalar sonucu 8 adet çeşme yaptık. Şimdi gene meralara 8 çeşme daha yapmak istiyorum. Şu anda 5 çeşmeyi yapacak hayır severler hazır. Diğer çeşmeleri de gene hayır severlerin desteği ile yapacağız. Yaylacık mahallemiz hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Yayladaki kaynaklarda bol su olmasına rağmen yayla yollarında ve meralarda su sıkıntısı çekiliyordu. Geçtiğimiz yıllar da bu sıkıntıyı gidermek için çalışmaya başladım. Pek çok vatandaş da bize destek oldu. 8 çeşmeden su akıttık. İnşallah, diğer 8 çeşmeyi de bu sene yapmayı planlıyorum. Bu çeşmelerden hayvanların yanı sıra kurt kuş su içecek. Çok iyi bir hayır oldu. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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