Manisa Büyükşehir'in iftar sofrası Kırkağaç'ta kuruldu

Manisa Büyükşehir'in iftar sofrası Kırkağaç'ta kuruldu
08.03.2026 15:35  Güncelleme: 15:36
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Kırkağaç ilçesinde iftar programı düzenledi. Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı ve Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Kırkağaç ilçesinde kurdu. Programa katılan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'ta düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş aynı Ramazan sofrasında buluştu. Kırkağaç Pazaryeri'nde gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Karaköylü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Dutlulu, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve gönülleri bir araya getirmenin en güzel vesilelerinden biridir. Manisa'nın 17 ilçesinde kurduğumuz iftar sofralarıyla hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam da Kırkağaçlı vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaştık. Diliyorum ki bu mübarek ay, hepimize sağlık, huzur ve bereket getirsin" dedi.

İftar programına katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlardan Sebahattin Senger, "Sosyal demokrat belediyelerin çoğu bu tür etkinlikler düzenliyor. Belediye başkanlarımız sosyal etkinliklere önem veriyor. Bizler hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden hem de Kırkağaç Belediyesi'nden, belediye başkanlarımızdan memnunuz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Kırkağaç, Politika, Manisa, İftar, Yerel, Son Dakika

