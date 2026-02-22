Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme'de yaşanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme'de yaşanıyor"

Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme\'de yaşanıyor"
22.02.2026 10:44  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde kurulan Ramazan Sokağı, geleneksel etkinlikleriyle Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatıyor. Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinliklerin birlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, hayata geçirilen Ramazan Sokağı'nın ilçedeki birlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek;l, "Kadim geleneklerimizi meydanımızda yeniden canlandırıyor, çocuklarımızın yüzündeki tebessümle bu mübarek ayın ruhunu taçlandırıyoruz" dedi.

Terme Belediyesi tarafından Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'nda kurulan Ramazan Sokağı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İlçede Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik alanı, kurulan stantlar, kültürel gösteriler ve geleneksel ikramlarla vatandaşların büyük ilgisini topluyor.

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Belediye Başkanı Şenol Kul, bu mübarek ayın rahmet ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek; "Ramazan ayı, rahmetin, mağfiretin ve kardeşliğin ayıdır. Bizler de Terme Belediyesi olarak bu manevi iklimi en güzel şekilde yaşatmak için buradayız. Bu etkinlikte emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Geleneksel değerlerin yaşatılmasının sosyal dayanışma için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Kul, "Kadimden gelen Ramazan geleneklerimizi meydanımızda yeniden canlandırıyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülsün, Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte hissedelim istedik. Bu vesileyle etkinliklerimizin şehrimize birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Ramazan Neşesi Terme'de" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 22 Şubat Pazar günü teravih namazının ardından özel bir program gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı Bahadır Özüşen, sevilen eserlerini Termeliler için seslendirecek.

Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası farklı bir programa ev sahipliği yapacak olan Ramazan Sokağı, çocuk oyunları, geleneksel gösteriler, dini dinletiler ve yöresel stantlarla her yaştan vatandaşa hitap etmeye devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Samsun, Terme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kul: 'Ramazan ayının manevi iklimi Terme'de yaşanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İngilizler duyurdu: ABD, İran’a tek başına saldırmayacak İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi

10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:27:19. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme'de yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.