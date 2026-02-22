Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme\'de yaşanıyor"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, hayata geçirilen Ramazan Sokağı'nın ilçedeki birlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek;l, "Kadim geleneklerimizi meydanımızda yeniden canlandırıyor, çocuklarımızın yüzündeki tebessümle bu mübarek ayın ruhunu taçlandırıyoruz" dedi.

Terme Belediyesi tarafından Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'nda kurulan Ramazan Sokağı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İlçede Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik alanı, kurulan stantlar, kültürel gösteriler ve geleneksel ikramlarla vatandaşların büyük ilgisini topluyor.

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Belediye Başkanı Şenol Kul, bu mübarek ayın rahmet ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek; "Ramazan ayı, rahmetin, mağfiretin ve kardeşliğin ayıdır. Bizler de Terme Belediyesi olarak bu manevi iklimi en güzel şekilde yaşatmak için buradayız. Bu etkinlikte emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Geleneksel değerlerin yaşatılmasının sosyal dayanışma için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Kul, "Kadimden gelen Ramazan geleneklerimizi meydanımızda yeniden canlandırıyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülsün, Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte hissedelim istedik. Bu vesileyle etkinliklerimizin şehrimize birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Ramazan Neşesi Terme'de" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 22 Şubat Pazar günü teravih namazının ardından özel bir program gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı Bahadır Özüşen, sevilen eserlerini Termeliler için seslendirecek.

Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası farklı bir programa ev sahipliği yapacak olan Ramazan Sokağı, çocuk oyunları, geleneksel gösteriler, dini dinletiler ve yöresel stantlarla her yaştan vatandaşa hitap etmeye devam edecek. - SAMSUN