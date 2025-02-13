Raşit Yıldırım'dan Berat Kandili'nde Sucuk Ekmek İkramı - Son Dakika
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Yerel

Raşit Yıldırım'dan Berat Kandili'nde Sucuk Ekmek İkramı

Sivas'ta ünlü tostçu Raşit Yıldırım, Berat Kandili'nde vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı.

13.02.2025 21:25
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Sivas'ta yaptığı tostlar ile ün salan ve sosyal medya paylaşımları ile izlenme rekorları kıran işletmeci, Berat Kandili nedeniyle sucuk ekmek dağıttı.

Sivas'ta yaşayan ve 'Türkiye'ye tostu sevdiren adam' olarak tanınan Raşit Yıldırım, Berat Kandili nedeniyle sucuk ekmek ve kandil simidi dağıttı. Tarihi Kent Meydanı'nda bulunan Kongre Müzesi bahçesinde sucuk ekmek dağıtan fenomen esnaf, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların Berat Kandilini tebrik eden Raşit Yıldırım, alışılagelmiş ikramlık olan kandil simidi yerine sucuk ekmek dağıtmak istediğini söyledi.

İslam aleminin Berat Kandilini tebrik eden Raşit Yıldırım, "İki sevinci birden yaşıyoruz. Dünden bu yana kar yağıyor. Bugün de Berat Kandilimiz. Biz de Tarihi Kent Meydanı'na tezgahımızı açtık. Vatandaşlarımıza çay, köfte, sucuk ekmek ve kandil simidi ikram ediyoruz. Dünyada yaşayan 7 milyon Sivaslı'nın kandilini tebrik ediyorum. Allah bizleri nice kandillere kavuştursun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Raşit Yıldırım'dan Berat Kandili'nde Sucuk Ekmek İkramı - Son Dakika

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