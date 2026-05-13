RAST 11. Konferansı Başladı

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST), 75. yıl coşkusuyla başladı. Konferansa 24 ülkeden 500 uzman katılıyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu tarafından iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlenen ve bu yıl Hava Harp Okulu'nun kuruluşunun 75. yılına armağan edilerek gerçekleştirilen RAST başladı. Bu yıl 11.'si düzenlenen konferans MSÜ Yenilevent Yerleşkesi'nde kapılarını açtı. Havacılık ve uzay dünyasının seçkin isimlerini buluşturan konferansa, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK'tan temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır ve Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Vedat Öncel birer konuşma gerçekleştirdi.

Bu yıl Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı'nın 11.'sini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Bu anlamlı buluşmanın Hava Harp Okulu kuruluşunun 75. yıl dönümü gibi tarihi kurumsal hafızamız için müstesna bir döneme rastlaması bu organizasyona çok daha derin bir anlam ve kıymet katmaktadır. Bugün havacılık ve uzay disiplinleri; yapay zeka, sürü sistemleri, veri odaklı operasyonlar, uzay tabanlı teknolojilerin birbirine kenetlendiği bütünleşik bir evren haline gelmiştir. Bu dinamik yapı sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda disiplinler arası bir vizyon paylaşımını da zorunlu kılmaktadır. İşte RAST tam da bu noktada teorik bilginin pratik çözümlerle buluştuğu ve uluslararası iş birliklerinin temellerinin atıldığı en nitelikli zemini sunmaktadır. Bu büyük buluşmanın hayata geçirilmesinde bilgi birikimleriyle bizlere ışık tutan değerli misafirlerimize, engin tecrübeleriyle vizyonumuzu genişleten seçkin davetli konuşmacılarımıza ve desteğini esirgemeyen sponsorlarımız; ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, ALP Havacılık, ROKETSAN, Altınay Defence'a en kalbi şükranlarımı sunarım. Ayrıca bu organizasyonun Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nun yüksek disiplin anlayışına yakışacak şekilde kusursuz bir titizlikle planlanması ve yürütülmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan başta Dekanımız Nurettin Acır, Okul Komutanımız Vedat Öncel Paşamıza ve bütün personelimize bir teşekkürü borç bilirim. Önümüzdeki günler boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların sergileyeceği yenilikçi yaklaşımların mevcut bilimsel sınırları daha da öteye taşıyacağına inanıyorum. Burada yapılacak her tartışma ve paylaşılacak her yeni fikir sadece akademik dünyaya katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin liderleri olan Hava Harbiyelilerin ufuklarını açacak, kurumumuzun köklü geçmişi ve teknolojik geleceği arasında sarsılmaz bir bağ kuracaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu, "Hızla Büyüyen Dinamik Uzay Operasyonları için Yeni Nesil Uzayda İtki Teknolojileri" üzerine sunum yaparken, Prof. Dr. Kaushik Rajashekera ise havacılığın geleceği olarak görülen "Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Uçak Sistemleri" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Toplam 24 ülkeden 500 uzman ismin ağırlandığı konferansta, 221 bilimsel bildiri, beş farklı salonda eş zamanlı olarak katılımcılarla paylaşılacak. Bilgi ve deneyim paylaşımının üst seviyede olduğu etkinlik, 15 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. - İSTANBUL