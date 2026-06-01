Recep Kocatepe\'nin İlham Verici Hayat Mücadelesi

01.06.2026 12:40
Kaza sonrası kısmi felç kalan Kocatepe, şiirleriyle hayata tutunup, 7 dil öğrenerek bileklik satıyor.

Nevşehir'de 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası uzun bir tedavi sürecinin ardından kısmi felç kalan Recep Kocatepe, hayata küsmedi. Bir dönem yatağa bağımlı olarak yaşam mücadelesi veren Kocatepe; yazdığı şiirlerle yeniden hayata tutunurken, azmi sayesinde öğrendiği 7 dil ile bugün Kapadokya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi'nde turistlere bileklik satarak geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 24 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatı tamamen değişen Recep Kocatepe, uzun süre hastanelerde tedavi gördü. Yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle bir süre yatağa bağımlı kalan Kocatepe, fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik olarak da büyük mücadele verdi. Ancak yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmeyen Kocatepe, iç dünyasını kaleme aldığı şiirlerle ifade ederek yeniden hayata bağlandı. Tedavi sürecinde yazdığı şiirlerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu söyleyen Kocatepe, kelimelerle kurduğu bağ sayesinde moral bulduğunu ifade etti. Yazdığı şiirlerle acılarını, umutlarını ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlatan Kocatepe, zamanla yaşama daha sıkı sarıldı. Hayatını yeniden kurmak için büyük çaba sarf eden Kocatepe, Kapadokya'nın gözde turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nde turistlere el emeği bileklik satarak geçimini sağlamaya başladı. Burada dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle iletişim kurabilmek için kendisini geliştiren Kocatepe, zaman içerisinde satış yapacak kadar İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dili öğrenmeyi başardı. Turistlerle rahatlıkla iletişim kurabilen Kocatepe, azmi ve yaşam mücadelesiyle çevresindekilere de örnek oluyor. Ziyaretçilere hem satış yapan hem de Kapadokya hakkında bilgiler veren Kocatepe, gösterdiği azimle takdir topluyor. Yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirten Recep Kocatepe, "10 kıtalık Kapadokya şiirini de 10 yılda yazdım. Ayrıca 30'a yakında bu uzunlukta şiirlerim var. 2002 yılında geçirdiğim kaza sonrası kısmi felç geçirdim. 2008 yılından günümüze kadar da burada bileklik satarak geçimimi sağlıyorum" dedi.

Kocatepe'nin yaşam mücadelesi ve hayata tutunma azmi, Göreme'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Azmiyle birçok insana ilham veren Recep Kocatepe, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya sarılmaya devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

