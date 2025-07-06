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Refah Payı İstemi

Refah Payı İstemi
06.07.2025 15:16
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Memur-Sen temsilcisi Miran, kamu görevlilerine refah payı ve iyileştirme talep etti.

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu görevlilerine ve emeklilerine yalnızca enflasyon farkının değil, refah payının da verilmesi ve ilave iyileştirmelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verileri ve 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1,37, altı aylık enflasyonun ise yüzde 16,67 olarak açıklandığını, yüzde 10,07'luk enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş/ücret artışının yüzde 15,57 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Miran, "Bu oranlarla birlikte en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar, sendikalı) 41 bin 120 TL'den 47 bin 520 TL'ye, en düşük kamu görevlisi emekli aylığı ise 19 bin 570 TL'den 22 bin 615 TL'ye yükseltildi. Sadece enflasyon farkıyla kayıplarımızın telafi edilmesi de mümkün değildir. Geçim derdinin arttığı, kira fiyatlarının uçtuğu, maaş ve ücretlerin yoksulluk sınırıyla açlık sınırı arasında sıkıştığı bir dönemde kamu görevlilerimize ve emeklilerimize refah payı verilmesi ve iyileştirme yapılması şart olmuştur" dedi.

"Maaşlardaki kayıp hızı artarak devam ediyor"

Henüz maaş ve ücretlere artış gelmeden temmuz ayından itibaren doğalgaza gelen zammın ve haziran ayı içerisinde piyasada yaşanan anlık değişimin enflasyon rakamlarına yansımasa da ceplere yansıdığını belirten Miran, açıklanan enflasyon rakamları ile sosyal hayatta yaşanan enflasyon arasındaki uçurumun bütün bireyler tarafından gün geçtikçe daha derinden hissedildiğini söyledi. Enflasyon artış hızı düşse de maaşlardaki kayıp hızının artarak devam ettiğini savunan Miran, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu işvereninin makul tekliflerle masaya gelmesi gerektiğini söyledi.

"8. Dönem Toplu Sözleşme milat olmalıdır"

Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu görevlilerimizin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmesi ağustos ayında başlayacak. Kamu yöneticilerinin, personel sistemine yönelik karar alıcıların ve toplu sözleşme taraflarının sistemi düzeltmeye yönelik olumlu adımı artık atması gerekir. 8. Dönem Toplu Sözleşme, personel sistemindeki eksikliğin, yanlışların ve adaletsizliğin bitirilmesi için milat olmalıdır. Yetkili sendika olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız teklifleri hazırlamak üzere 'Sahadan masaya talebiniz teklifimiz olsun' anlayışıyla çalışmalarımızı başlattık. Kamu görevlisi ve emeklilerimizden 4 binden fazla talep Konfederasyonumuza ulaştı ve toplu sözleşme birimimiz çalışmalarını yaptı. Talepler ve talep edenler fazla, çünkü kamu görevlilerinin beklentileri ve sorunları fazla, masanın taraflarından da beklentiler aynı oranda fazladır. Memur-Sen olarak tekliflerimizi temmuz ayının son haftası açıklayacağız ve kamu işverenine ileteceğiz. Kamu işvereni de masaya ilk görüşmede teklifle gelmeli, masanın dışında yapmayı talep ettiği düzenlemeleri masaya getirmeli, etraflıca tartışmalı ve bütün tarafları mutlu edecek karara imza atmalıdır. Alın terinin hakkı eksiksiz verilmelidir. Özellikle 1. dereceye 3600 ek gösterge, gelir dağılımı adaletinin sağlanması, memurlara bayram ikramiyesi, Gelir Vergisi oranlarının sabitlenmesi, mühendis, teknik, idari ve akademik personelin ücretlerinin iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının GİH'e geçirilmesi, görev aylığı-emekli aylığı dengesinin kurulması, Aile Yılı'na ve kadın kamu görevlilerine yönelik beklentiler, engelli kamu görevlilerine yönelik sorumluluklarımız ve benzeri birçok konuda düzenleme yapılmalı, kamu işvereni geçiştirmenin değil masayı geliştirmenin tarafında olmalıdır. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi, çalışma hayatında barışı tesis edecek şekilde bir an önce tamamlanmalı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yetersiz kararı sonrasında maaş ve ücretler 2024 yılının birinci döneminde mart ayından, ikinci döneminde ekim ayından, 2025 yılında ise şubat ayından itibaren enflasyona yenilmiştir. Aynı senaryo ikinci dönemde de yaşanacaktır. Yüzde 5'lik artışın bu şartlarda kamu görevlisini koruması mümkün değildir." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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