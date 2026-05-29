Şehit Annesi Refiye Çakır Bayramda Yalnız Bırakılmadı

29.05.2026 11:38  Güncelleme: 11:57
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı'nın manevi atmosferi, anlamlı bir ziyaretle taçlandırılırken, Refiye anne bayramda yalnız kalmadı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Sarıdayı köyünde yaşayan şehit annesi Refiye Çakır'ı Kurban Bayramı'nda ziyaret etti. Vatan uğruna canını feda eden Şehit Sedat Çakır'ın emaneti olan Refiye anneye yapılan ziyaret, duygu dolu anlara sahne oldu. Protokol üyeleri, Refiye Çakır'ın bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti, hal ve hatırını sordu. Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan heyet, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Refiye Çakır da bayramda unutulmamanın mutluluğunu yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

