Regaib Gecesi'nde İslam Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

Regaib Gecesi'nde İslam Vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş, Regaib Gecesi'nde İslam'ın önemini vurguladı ve ibadetlerin gerekliliğini anlattı.

03.01.2025 03:40
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hz. Adem Peygamberimizden Hz. Muhammed aleyhiselatu vesselam Efendimize kadar bütün peygamberler İslam peygamberidir. İslam insanlığa nasip olmuş, verilmiş olan en büyük nimettir" dedi.

Mübarek üç ayların habercisi olan Regaib Gecesi dolayısıyla yurdun tüm camilerinde programlar düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde düzenlenen "Regaib Gecesi Özel Programı"na katıldı. Başkan Erbaş'ın kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, salavatlar getirildi, ülkemiz ve İslam alemi için dualar edildi.

Programda konuşan Başkan Erbaş, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının mukkaddes aylar olduğunu belirterek, "Bu üç ay içerisinde mübarek geceler vardır. İşte bu gece idrak ettiğimiz Regaib Gecesi, daha sonra Miraç Gecesi, yine Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Ardından Şaban ayının yarısında yani 15'inde idrak edeceğimiz Berat Gecesi. Sonra Ramazan ayı başlı başına bir mukaddes ay; Kur'an ayı, bereket ayı, zekat ayı, hayır hasenat ayı Ramazan ayını daha da mukaddes hale getiren Kadir Gecesi ve sonra Ramazan Bayramı. Görüyorsunuz üç ay içinde her günü neredeyse her gecesi mübarek olan bu ayları idrak etmemizi sağlayan yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.

"Yaratılış gayemiz imtihan olmak"

Başkan Erbaş, dünyada daha iyi Müslüman ve insan olmak, iyiliği yeryüzünde yayarak ve sonucunda bunlarla imtihan olmak için yaratıldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Allah ölümü de hayatı da bakalım 'Hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz, hanginiz en iyi işi yapıyorsunuz? Allah'ın hoşuna gidecek, Resulünün çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalacak. En güzel işleri yapıyorsunuz?' diye sizi imtihan etmek için yarattı. Yaratılış gayemiz demek ki imtihan olmak. Bütün peygamberler bu hakikati gönderildikleri topluma anlatmak için vazifelendirilmişlerdir. Onlar Cenab-ı Hakkın kendilerine vermiş olduğu İslam'ı tebliğ görevini yerine getirmişlerdir. Hz. Adem Peygamberimizden Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Efendimize kadar bütün peygamberler İslam peygamberidir. İslam insanlığa nasip olmuş, verilmiş olan en büyük nimettir. İslam'ı kabul eden insana 'Müslim' deniliyor. Peygamber Efendimiz insanlığa gönderilen en büyük nimet olan İslam'ı kabul eden Müslüman'ı şöyle tarif ediyor; 'Müslüman, diğer Müslümanların, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.'"

"İbadetler, daha güzel bir Müslüman olabilmemize vesiledir"

Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi bir Müslüman olabilmek için bazı vesilelere ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, "İbadetler, hayır hasenat, Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen o emirleri yerine getirmek, bizim daha güzel bir Müslüman olabilmemiz için bir vesiledir. Mübarek günler, geceler, Regaib, Miraç, Berat, Kadir ve Mevlid Gecesi, cuma ile bayram günleri bu mukaddes zamanlar bir vesiledir" diye konuştu.

Başkan Erbaş, "Biz insanı en güzel bir surette yarattık, sonra aşağıların aşağısına çevirdik" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Esasında biz yaratılış olarak en güzel bir surette yaratılmışız. Bu şerefimizi inancımızla, ibadetlerimizle, iyiliklerimizle, hayır hasenatımızla vesilelere sarılarak muhafaza etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi peygamber ve Kur'an ahlakıyla yetiştirmek zorundayız"

Gençlerin, çocukların peygamber ahlakıyla yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, "Ahlaki ilkeler dediğimiz konuları hem kendimiz üzerimizde taşıyacağız hem de çocuklarımıza öğreteceğiz. Gençlerimizi Peygamber ahlakı, Kur'an ahlakıyla yetiştirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

İslam aleminin güçlerini birleştirerek özellikle Gazze'de, Filistin'de çocuk, bebek, kadın demeden masum insanların üzerine bombalar yağdıran zalimlerin birbirine düşmesi için dua eden Başkan Erbaş, "Zalimleri ve onlara yardım edenleri kahruperişan eylesin inşallah. Bütün Müslümanlara birlik, beraberlik, kardeşlik ve uyanıklık nasip eylesin. Bu şekilde Ramazan ayına ulaşmayı hepimize nasip eylesin" dedi.

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi'nin yaptığı dua ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Regaib Gecesi'nde İslam Vurgusu - Son Dakika

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