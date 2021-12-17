Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Bostan'a RİDEF'ten ziyaret - Son Dakika

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Genel Başkanı Muammer Bostan ve beraberindeki heyet, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Haluk Recai Bostan'ı ziyaret etti.

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Haluk Recai Bostan'ı, Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Genel Başkanı Muammer Bostan, Genel Sekreter Süleyman Gürkan Oflu ve dernek üyeleri makamında ziyaret etti.

RİDEF Genel Başkanı Muammer Bostan ziyaretteki konuşmasında, Haluk Recai Bostan'a görevinde başarılar dileyerek, "Hemşehrimizin ülkemizin önemli kurumlarından olan Rekabet Kurumu Başkan yardımcılığını üstlenmiş olmasından memnuniyet duymaktayız" ifadesini kullandı.

Federasyonun çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Bostan, Rekabet Kurumu'nun önemli bir yapı olduğunu özellikle yeni tip koronavirüs sürecindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti. RİDEF Başkanı Bostan, Rekabet Kurumu'nun WhatsApp, Google ve dijital platformlarla, e-pazar yerleriyle ilgili yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. - ANKARA