Rektör Adıgüzel, Öğrencilerle Yemekhane Buluşması - Son Dakika
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Yerel

Rektör Adıgüzel, Öğrencilerle Yemekhane Buluşması

Rektör Adıgüzel, Öğrencilerle Yemekhane Buluşması

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mezunu olduğu Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

23.12.2024 16:49
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Anadolu Üniversitesi mezunu Rektör Adıgüzel, yıllar sonra aynı yemekhanede öğrencilerle buluştu.

Anadolu Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mezunu olduğu üniversitede yıllar sonra bu kez rektör olarak öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi. Yemekhanede öğrencilerle birlikte sıraya giren ve aynı masada yemek yiyen Rektör Adıgüzel, öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Rektör Adıgüzel, mezunu olduğu Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak hizmet edecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile sık sık öğrencilerle bir araya gelerek istek ve beklentilerini bizzat kendilerinden dinleyeceğini belirtti. Rektör Adıgüzel ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin gençlere sunduğu imkanlar ve kampüs hayatının sosyo-kültürel zenginliği üzerine öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu. Öğrenciler, talep ve önerilerini doğrudan Rektöre iletme fırsatı buldukları buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Rektör Adıgüzel ile hatıra fotoğrafı çekildiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Adıgüzel, Öğrencilerle Yemekhane Buluşması - Son Dakika

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