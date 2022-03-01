Rektör Aktekin'den, emekli personele teşekkür plaketi - Son Dakika
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Rektör Aktekin'den, emekli personele teşekkür plaketi

01.03.2022 16:38
Rektör Aktekin'den, emekli personele teşekkür plaketi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda uzun yıllar görevde bulunarak emekliliğe ayrılan Osman Erdoğmuş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda uzun yıllar görevde bulunarak emekliliğe ayrılan Osman Erdoğmuş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelin yanı sıra, eğitim gören öğrencilerle birlikte büyük bir aile olduklarını belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; Osman Erdoğmuş'a bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Aktekin, "Üniversitemiz her geçen yıl yeni açılan program ve bölümlerimize aldığımız öğrencilerimizin yanı sıra akademik ve idare personelimiz ile hızla büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren gelişimin her safhasında bugün aramızda bulunan veya bulunmayan birçok kişinin büyük katkıları ve emekleri bulunmaktadır. Bugüne kadar vermiş olduğunuz hizmetlerinizden ötürü sizlere de şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ederken, bundan sonraki yaşamınızda aileniz ve sevdiklerinizle nice sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Rektör Aktekin daha sonra Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Savaş Benli'nin de hazır bulunduğu veda ziyaretinde emekliliğe ayrılan Osman Erdoğmuş'a plaket takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semih Aktekin, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Aktekin'den, emekli personele teşekkür plaketi - Son Dakika


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