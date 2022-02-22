Rektör Aktekin'den Nevşehir İl Tarım Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika
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Rektör Aktekin'den Nevşehir İl Tarım Müdürlüğüne Ziyaret

22.02.2022 14:47
Rektör Aktekin'den Nevşehir İl Tarım Müdürlüğüne Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür eden Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak Nevşehir genelinde yürüttükleri çalışmalar ve desteklemelere dair Rektör Aktekin'e bilgi verdi. İl Müdürü Özgür Memiş'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Aktekin ise, üniversite bünyesinde bulunan Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜZÜM) tarafından bölgedeki üzüm yetiştiricileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek, bağlarda yapılan incelemeler ile üzüm hastalıkları ve zararlı mücadelesi noktasında destekler sağlandığını, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümü ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlayan Derinkuyu Emine Ana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Rektör Aktekin bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün belirlediği hedefler doğrultusunda, şehrin ve bölgenin tarımsal üretiminin artırılarak çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik her türlü ortak proje ve çalışmalara üniversite olarak destek verebileceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin daha sonra İl Müdürü Özgür Memiş ile iki kurum arasında yürütülebilecek iş birliği imkanları üzerine bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Aktekin'den Nevşehir İl Tarım Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika


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