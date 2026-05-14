Rektör Altun, Öğrencilerle Kariyer Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rektör Altun, Öğrencilerle Kariyer Konuştu

Rektör Altun, Öğrencilerle Kariyer Konuştu
14.05.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle kariyer tavsiyeleri paylaşıp, soru cevap yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; İlim Yayma Cemiyeti Kübra Kız Yurdu tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Yurt Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere dijital ortamda kariyer için meslek seçimine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Mutlaka kendi gelişiminiz için öğrenmeniz gereken argüman sayısını artırın. Sabah 8, akşam 5, derse giden, gelen, rutin ders çalışan, sınavlara giren çıkan değil, sosyalleşmenizi de tavsiye ederim" dedi. Ömür boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, " Temel değerlerinize bağlı kalmaya ve temel değerlere göre yaşamaya gayret edin" diye konuştu. Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile sohbet ederek, tek tek sorularını cevaplandırdı.

Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Altun öğrenciler tarafından kendisine takdim edilen çiçeği bir öğrenciye hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Altun, Öğrencilerle Kariyer Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
Aziz Yıldırım gözünü kararttı Ederson’un yerine dünyaca ünlü kaleci Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
Chelsea’nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Almanya’da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi

17:19
Simge Sağın’a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
16:57
Yok böyle benzerlik Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı
Yok böyle benzerlik! Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı
16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 17:30:12. #7.12#
SON DAKİKA: Rektör Altun, Öğrencilerle Kariyer Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.