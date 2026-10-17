Rektör Bentli, 2. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Yaralı'yı tebrik etti - Son Dakika
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Rektör Bentli, 2. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Yaralı'yı tebrik etti

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Rektör Bentli, 2. Ordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Yaralı\'yı tebrik etti
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Bentli, yeni görevinde başarılar dilediği Yaralı'ya nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektör Bentli, ziyaret kapsamında Korgeneral Yaralı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde Rektör Bentli, "2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Sayın Gültekin Yaralı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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