Rektör Beydemir acemi erlerin yemin törenine katıldı - Son Dakika
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Rektör Beydemir acemi erlerin yemin törenine katıldı

03.07.2022 11:26
Rektör Beydemir acemi erlerin yemin törenine katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan erlerin yemin törenine katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan erlerin yemin törenine katıldı.

Bilecik'te 2 bin 439 erin yemin ettiği törene Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal katıldı. Törende konuşan Vali Vekili Corav, huzurun ve güvenin teminatı olan jandarma teşkilatına katılan Mehmetçiklerin ve ailelerinin gururlu günlerine ve sevinçlerine tanıklık etmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Eğitim Alay Komutan Vekili Yarbay Demir ise, "Görev yapacağınız birliklerde şartlar ne olursa olsun kutsal vatan görevini yerine getirirken Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'daki ecdadımızı ve Güneydoğu'da kahramanca mücadele etmiş gazi ve şehitlerimizin, şu anda yurt içinde ve dışında mücadele eden silah arkadaşlarınızın şanına yakışır bir şekilde davranış sergileyeceğinizden hiç kimsenin şüphesi yoktur. Jandarma teşkilatı daima devletinin ve milletinin emrinde olmuş ve hizmetkarı olmaya devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Beydemir acemi erlerin yemin törenine katıldı - Son Dakika

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