Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı - Son Dakika
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Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı

23.03.2022 12:46
Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) paydaşlığı da Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam" programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katılım sağladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) paydaşlığı da Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam" programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katılım sağladı.

Baharın müjdecisi tabiatın yenilenmesinin habercisi olan Nevruz Bayramı kapsamında Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programa Rektör Çakmak'ın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, ERSANDER Başkanı Ümit Gergit Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ile çok sayıda yerli ve İranlı vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda iki ülkenin halk oyunları ekibi çeşitli folklorik gösteriler sergiledi. Program kapsamında TRT Sanatçıları ile İran'dan gelen saz ve söz sanatçıları müzik dinletisi düzenledi.

Etkinlik; iki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalardan ve katkılardan dolayı Rektör Çakmak'ın ERSANDER adına Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım'a plaket takdim etmesiyle son buldu. - ERZURUM

Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı
Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı
Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı
Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı

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Nevruz Bayramı, Rektör, İslam, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çakmak, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı - Son Dakika


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