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Rektör Çakmak'tan Erzurum İl Gençlik ve Spor İl Müdürüne hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Rektör Çakmak'tan Erzurum İl Gençlik ve Spor İl Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

03.02.2022 17:09
Rektör Çakmak'tan Erzurum İl Gençlik ve Spor İl Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Bülent Çakmak, Erzurum'da sporun ve sporcunun gelişimi için yapılabilecek tüm çalışmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliklerini güçlendirerek devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ise ETÜ'nün spor ve gençlik faaliyetlerinde en büyük paydaşlarından biri olduğunu ifade ederek, Rektör Bülent Çakmak'a teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

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Erzurum Teknik Üniversitesi, gençlik, Erzurum, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çakmak'tan Erzurum İl Gençlik ve Spor İl Müdürüne hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Çakmak'tan Erzurum İl Gençlik ve Spor İl Müdürüne hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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