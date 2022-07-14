Rektör Çalış: "Milletimiz bağımsızlığı için canını vermeye tereddüt etmemiştir" - Son Dakika
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Rektör Çalış: "Milletimiz bağımsızlığı için canını vermeye tereddüt etmemiştir"

14.07.2022 12:29
Rektör Çalış: "Milletimiz bağımsızlığı için canını vermeye tereddüt etmemiştir"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında birlik ve demokrasinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da FETÖ/ PDY mensubu hain teröristlerin girişimi ile ülkemiz bir ihanet girişimi ile karşı karşıya gelmiştir. O gece hain terör örgütü mensuplarına meydanlarda aziz milletimiz, unutulmayacak bir ders vermiştir. Şanlı tarihi kahramanlık destanları ile dolu olan Aziz Türk Milleti, Çanakkale Zaferin de olduğu gibi destansı bir şekilde vatanı için birlik beraberlik içerisinde olmuş ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye tereddüt etmemiştir. Aziz Türk Milleti, 15 Temmuzda bizleri Büyük Türkiye hedefimizden alıkoymaya kalkarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainlere ve işbirlikçilerine bizleri bölemeyeceklerini ve parçalayamayacaklarını göstermiştir. 'Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet' inancı ile emin adımlar ile hedeflerine ilerleyen ülkemizi ve Bayrak, Vatan ve Millet sevdası ile o gece meydanlara inerek vatan topraklarına sahip çıkan aziz Türk Milleti'ni kimse bölmeye ve parçalamaya cesaret edemeyecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzum ömürler diliyor 15 Temmuz gecesi gösterdiği büyük cesaret ve mücadeleden dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

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Ercik: '15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu' Ercik: '15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kaynak: İHA

Mustafa Çalış, Rektör, Aziz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Çalış: 'Milletimiz bağımsızlığı için canını vermeye tereddüt etmemiştir' - Son Dakika

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