Rektör Çolak\'tan Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 16:17
ESOGÜ Rektörü Çolak, Kurban Bayramı'nda huzur ve mutluluk diledi, dayanışma çağrısı yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, " Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Rektör Çolak'ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajda, "Sevgi, saygı, iyilik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı bayramlar, milletçe birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bayramlarımız aynı zamanda günümüz insanına, çevresindeki maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duyan insanları fark etme imkanı sunmaktadır. Huzurun, bereketin, paylaşmanın doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken kalbimizi iyiliklere, güzelliklere, hayırlara açmalı, bayram vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine imkanlarımız dahilinde el uzatmalıyız. Bayramların kendine has güzel atmosferini iyi değerlendirmeli, kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgi ve hoşgörüyü hakim kılmalıyız. Bu duygularla milletimiz ve tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın ülkemiz ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

