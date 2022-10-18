Rektör Çomaklı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haftada ikinci ödül - Son Dakika
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Rektör Çomaklı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haftada ikinci ödül

18.10.2022 16:30
Rektör Çomaklı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haftada ikinci ödül

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen e-İnsan Tanıtım Lansmanı ve ardından gerçekleşen ödül töreni, gençlerin kariyer gelişimlerine ve istihdam edilebilirliklerine önemli bir katkı sunan "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarında" Öğrencilerin En Memnun Olduğu...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen e-İnsan Tanıtım Lansmanı ve ardından gerçekleşen ödül töreni, gençlerin kariyer gelişimlerine ve istihdam edilebilirliklerine önemli bir katkı sunan "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarında" Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı Olarak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DAKAF 2022'ye ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesini temsilen ödül alan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Geçtiğimiz hafta Yükseköğretim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülüne layık görülen Atatürk Üniversitenin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DAKAF 2022'ye ev sahipliği yapması dolayısıyla ödülünü yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Elinden Bir Haftada İkinci Defa Ödül Almak Gurur Verici"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen e-İnsan Tanıtım Lansmanına katılan Prof. Dr. Çomaklı, bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Atatürk Üniversitesi adına ikinci defa ödül almanın gururunu yaşadığını belirterek, gerçekleştirilen çalışma ve projelerle bu ödüllerin devam edeceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin DAKAF 2020 ve DAKAF 2022'yi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Rektör Çomaklı, 2023 yılında ise 11 ayrı bölgede yapılacak kariyer fuarlarının Kuzey Anadolu Bölgesinde düzenlenecek etabına yine Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacağını ve 6 bölge üniversitesinin de paydaş olarak katılacağını söyledi.

Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı olarak seçilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DAKAF 2022'ye ev sahipliği dolayısıyla verilen ödüle layık görülmenin Atatürk Üniversitesi için büyük gurur kaynağı olduğunu ve ödülü büyük Atatürk Üniversitesi ailesi adına aldığını belirten Rektör Çomaklı: "Başta bu ödüle bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a şükranlarımı sunuyorum. DAKAF 2022'başarıyla sona erdirilmesinde ve ödülün üniversitemize kazandırılması hususunda yoğun çaba harcayan Üniversitemiz Kariyer Merkezine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haftada ikinci ödül - Son Dakika

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