Rektör Elmastaş, "ilk günüm yalnız geçti" diyen öğrenciyi misafir etti - Son Dakika
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Rektör Elmastaş, "ilk günüm yalnız geçti" diyen öğrenciyi misafir etti

03.03.2022 12:24

Rektör Elmastaş, "ilk günüm yalnız geçti" diyen öğrenciyi misafir ettiBİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Elmastaş, "ilk günüm yalnız geçti" diyen öğrenciyi misafir etti

BİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hakkari Üniversitesinden yatay geçişle gelen ve sosyal medya hesabında "üniversitede ilk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti" paylaşımında bulunan Uğur Yakın isimli öğrenciyi makamında misafir etti.

Bitlis Eren Üniversitesine Hakkari Üniversitesinden yatay geçiş ile gelen Uğur Yakın isimli öğrenci, sosyal medya hesabından "Bitlis Eren Üniversitesinde ilk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti. Bundan sonra böyle geçmez diye umut ediyorum" paylaşımına Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş sosyal medyadan cevap vererek "Uğur kardeşim yalnız değilsin yarın seni çaya bekliyorum" diye cevap verdi. Uğur Yakın, davet üzerine BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Elmastaş, "Biz de öğrenciydik, üniversite okuduk. Yurtlarda kaldık. Sizin bir derdiniz varsa, biz de bunu kendimize dert ediniyoruz. Öğrencilik süreçlerini çok iyi biliyoruz. Yaptığımız her şey öğrencilerimiz için. Elimizden geldiğince sorunlarınızı dinleyip çözümler üretmek istiyoruz. Öğrencilerimizin her türlü problemlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Öğrenci Uğur Yakın ise yaptığı paylaşıma rektörün cevap vermesini hiç beklemediğini ifade ederek, "Bu durum çok hoşuma gitti ve beni çok sevindirdi. Rektörümüz beni çay içmeye davet etti. Rektörümüze ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından öğrenci Uğur Yakın'a çeşitli hediyeler verdi.

Rektör Elmastaş, ilk günüm yalnız geçti diyen öğrenciyi misafir etti
Rektör Elmastaş, ilk günüm yalnız geçti diyen öğrenciyi misafir etti
Rektör Elmastaş, ilk günüm yalnız geçti diyen öğrenciyi misafir etti

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Eren Üniversitesi, Hakkari, Bitlis, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Elmastaş, 'ilk günüm yalnız geçti' diyen öğrenciyi misafir etti - Son Dakika


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