Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi - Son Dakika
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Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi

19.04.2022 22:01
Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve eşi Fatma Elmastaş, öğrencilerin davetini kırmayarak evlerine konuk oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve eşi Fatma Elmastaş, öğrencilerin davetini kırmayarak evlerine konuk oldu.

Ramazan ayı münasebetiyle iftar programlarında öğrencilerle sıkça bir araya gelen Rektör Elmastaş, BEÜ'de öğrenim gören bir grup öğrencinin davetini kırmayarak eşinin bizzat hazırladığı yemekler ile öğrenci evinde iftar yaptı. İftarın ardından öğrenciler ile sohbet eden Necmettin Elmastaş ve eşi, kendilerini iftara davet ettikleri için gençlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenim hayatı boyunca hem yurt hem de öğrenci evinde kaldığını söyleyen Rektör Elmastaş, "Ramazan ayının ortalarına gelindiği bu günlerdeki bereketli iftar sofrasını, öğrencilerimiz ile paylaşıyor olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesileyle öğrencilerimizle bir araya gelip muhabbet etme fırsatı buluyoruz. Biz öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Onların istekleri bizim için çok önemli" dedi.

Rektör eşinin evde hazırladıkları yemekleri getirerek sofrayı donattığını söyleyen öğrenci Servet Şenyit ise "Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve eşi Fatma Elmastaş Hanımefendiyi ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendileri, öğrenci evimize her ne kadar teşrif edip misafirimiz olmuşlarsa da aslında onlar bizi ağırladılar. Kıymetli Hanımefendi, evinde bizzat kendisinin hazırladığı ev yemekleri ile soframızı donattı ve birlikte iftarımızı açtık. Bu kibar ve nazik düşünceleri için kendilerine tüm arkadaşlarım adına teşekkür eder, şükranlarımızı arz ederiz" diye konuştu.

İftar programına Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk ve BEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bedir Çiftçi de katıldı. - BİTLİS

Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi
Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi
Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi

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Eren Üniversitesi, Bitlis, Rektör, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Elmastaş ve eşinden öğrencilere ev yemeği sürprizi - Son Dakika


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