Rektör Kaçar\'dan Basın Bayramı Mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 24 Temmuz Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar mesajında, "Basın; doğru, tarafsız ve güvenilir bilginin topluma ulaştırılmasında, demokratik hayatın güçlenmesinde ve kamuoyunun sağlıklı oluşmasında vazgeçilmez bir görevi yerine getirmektedir. Büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan basın mensupları, toplumsal gelişime ve ortak değerlerimizin korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Kamu adına yürüttükleri bu önemli görev, şeffaflık, hesap verebilirlik ve toplumsal dayanışma kültürünün güçlenmesine de değerli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Muğla'mızda görev yapan kıymetli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mesleklerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm basın emekçilerine çalışmalarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.