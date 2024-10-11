Rektör Kırışık Yeni Anayasa Çalışmalarında

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen hukukçu, sosyolog, kamu yönetimi ve siyaset bilimcilerinden oluşan 22 kişilik çalışma gurubunda yer alarak yeni anayasa çalışmalarına katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ilk çalıştaya davet edilen Rektör Kırışık, Ak Parti tarafından düzenlenen çalıştaya da davet edildi. Bu çalıştayda yeni anayasanın neden gerekli olduğu ve yeni anayasa yapma yönteminin nasıl olması gerektiği konuları ele alındı.

Hukuk ve anayasa alanında dikkat çekici çalışmaları çerçevesinde çalıştaya davet edilen Rektör Kırışık, çalıştayda yeni anayasanın felsefesi ve ilkeleri konusunda önemli önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Fatih Kırışık çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni anayasa çalışmalarına destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı akademik çalışmaların yeni anayasa yapım sürecine katkı sağlayacağını ifade etti. - KARABÜK