Rektörden 18 Yıllık Gaziye Anlamlı Ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 2008 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepantepe mevkisinde yaralanan Gazi Mehmet Tüfek'i ziyaret etti. Kızıltoprak, 18 yıl boyunca vücudunda kalan mermi ve şarapnel parçaları nedeniyle ciddi sağlık ve uyku sorunları yaşayan Tüfek'in, geçirdiği dördüncü ameliyatın ardından yeniden rahat uyuyabilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Gazi Mehmet Tüfek'in yaşadığı zorlu sürece değinen Rektör Kızıltoprak, gazinin 2008 yılında askerlik görevini yerine getirirken Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepantepe bölgesinde yaralandığını hatırlattı. Tüfek'in yaralanmasının ardından tedavi sürecinin uzun yıllar devam ettiğini belirten Kızıltoprak, vücudunda kalan mermi ve metal parçalarının gazinin yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, Tüfek'in özellikle uyku konusunda yıllarca büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, "18 yıl uyku nedir bilmedim" sözlerinin bir gazinin yaşadığı sessiz ve ağır mücadeleyi ortaya koyduğunu söyledi.

Gazi Tüfek'in üç farklı ameliyat geçirdiğini, ağır ilaç tedavileri gördüğünü ve uzun yıllar boyunca uykusuz geceler geçirdiğini aktaran Kızıltoprak, bu sürecin yalnızca gazinin kendisini değil, ailesini ve çocuklarını da etkilediğini belirtti.

Dördüncü ameliyatla yıllardır rahatsızlık veren parçalar çıkarıldı

Gazi Mehmet Tüfek'in geçirdiği dördüncü ameliyatın ardından sağlık durumunda önemli bir iyileşme yaşandığını ifade eden Kızıltoprak, ameliyatı gerçekleştiren Hakan Taşkınöz ve ekibine teşekkür etti.

Rektör Kızıltoprak, "Nihayet dördüncü ameliyat Hakan Taşkınöz hocamızın ve ekibinin maharetiyle, yıllardır sizi rahatsız eden o parçalar alındı. Şimdi, uzun yıllar sonra, uykunun tatlılığını yeniden duyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Gazinin yeniden rahat uyuyabilmesinin kendileri açısından büyük bir mutluluk olduğunu belirten Kızıltoprak, bu gelişmenin Tüfek'in ailesi, çocukları, Kütahya ve tüm millet için de sevindirici bir haber olduğunu dile getirdi.

"Siz sadece yaralı bir beden taşımadınız"

Gazi Mehmet Tüfek'in yaşadığı zorluklara rağmen güçlü duruşunu sürdürdüğünü vurgulayan Kızıltoprak, gazilerin yalnızca fiziksel yaralarıyla değil, taşıdıkları fedakarlık ve vatan sevgisiyle de hatırlanması gerektiğini söyledi.

Kızıltoprak, "Siz, sadece yaralı bir beden taşımadınız. Siz, vatan sevgisini, sabrı ve direnişi taşıdınız" diyerek Tüfek'in üç çocuk babası olarak ailesine de yıllar boyunca omuz verdiğini ve zor günlerde dimdik durduğunu ifade etti.

Gazilere sahip çıkma vurgusu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'nin Gazi Mehmet Tüfek'in yanında olmasının da önemli olduğunu belirten Kızıltoprak, Dernek Başkanı Ahmet Asım Okat'a teşekkür etti.

Derneğin yıllardır gazilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Kızıltoprak, bu dayanışmanın Kütahya'nın gazilerine sahip çıkma anlayışının güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Kızıltoprak, "Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'nin, özellikle Başkan Ahmet Asım Okat'ın yıllardır yanınızda olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu dayanışma, Kütahya'nın gazilerine sahip çıkma geleneğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

"Üniversitemiz ve tüm hemşehrilerimiz olarak yanınızdayız"

Gazi Mehmet Tüfek'i Kütahyalı bir hemşehri olarak ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Rektör Kızıltoprak, DPÜ olarak gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kızıltoprak, "Kütahyalı hemşehrimiz olarak sizi ziyaret etmek, size teşekkür etmek, 'Hoş geldiniz, sağlığınıza' demek bizim için bir borçtur. Üniversitemiz, şehrimiz ve tüm hemşehrilerimiz olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Gazi Tüfek'in bundan sonraki süreçte sağlığının daha da iyiye gitmesini temenni eden Kızıltoprak, özellikle uzun yıllar sonra başlayan huzurlu gecelerin artmasını diledi.

Kızıltoprak, açıklamasının sonunda Gazi Mehmet Tüfek'e sağlık, afiyet ve uzun ömür dileyerek, "Vatan size minnettardır. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle gazinin fedakarlığına vurgu yaptı.