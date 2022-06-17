Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan: "Üniversitemiz her geçen yıl çıtayı yükseltiyor" - Son Dakika
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Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan: "Üniversitemiz her geçen yıl çıtayı yükseltiyor"

17.06.2022 18:00

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan: "Üniversitemiz her geçen yıl çıtayı yükseltiyor" Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan: "Üniversitemiz her geçen yıl çıtayı yükseltiyor"

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

ORDU - Ordu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Akdoğan, üniversite olarak öğrencilerin çok daha iyi bir eğitim almaları adına çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleşti. Üniversitenin morfoloji binasında gerçekleştirilen töreninde mezun olan 139 öğrenci geçiş yaparken, saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile mezuniyet töreni başladı.

Mezuniyet töreninde konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrencilerin mezuniyetlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bugün hem sizin, hem de bizim için güzel bir gün. Hayatımızda unutamayacağımız, gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir zaman dilimi. İnsanların hayatlarında güzel günler vardır. Çocukları dünyaya geldiklerinde, okula gittiklerinde ve üniversiteye gittiklerinde ve mezun olduklarında mutlu olurlar. Biz de sizin bu mutlu gününüzde aileniz, hocalarınız ve bizler olarak bu mutlu gününüzü taçlandırmak ve neşenize ortak olmak için aranızdayız. Bundan sonra önünüzde çok güzel günler var" dedi.

"Üniversitemiz her geçen yıl çıtayı yükseltiyor"

Ordu Üniversitesi'nin her geçen yıl çıtasını yükselttiğini kaydeden Rektör Akdoğan, "Hamdolsun çok kıymetli hocalarımız ve arkadaşlarımız ile birlik ve dayanışma içerisinde, sağlıkta, fen ve teknolojide ve sosyal bilimler alanında üniversitemiz kendi potansiyel ve imkanlarını hem hoca açısından, hem fiziki şartlar bakımından her geçen gün geliştiriyor. Üniversitemizi, Türkiye'de 125 dolayında devlet üniversitesi, 75 dolayında özel üniversite var, bizim idealimiz ve idamız bu üniversite okuyan gençlerin burada iyi bir eğitim ve öğretim almalarını, yarın mezun olduklarında okulumuzun hocaları ile öğünebilecekleri bir çaba ve gayretin içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Üniversitemizde öğrenci memnuniyeti var"

"Bu üniversitemizde öğrenci memnuniyeti var" diyen Akdoğan, şöyle konuştu:

"İdealimiz, iddiamız ve hedefimiz, öğrenci odaklı, öğrenci merkezli ve öğrenci memnuniyetini merkeze alan anlayış ile üniversiteyi yönetiyoruz. Bin dolayında hocamız ile burada çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz."

Mezuniyet töreninde, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı da konuşma yaparak öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Törende, mezun öğrenciler adına Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Grafik Tasarımı öğrencisi Bircem Ayça Köse de bir konuşma yaptı.

Program, okullarını derece ile tamamlayan öğrencilere teşekkür ve plaket takdiminin ardından kütük çakma, mezun olan öğrencilere anı belgesi verilmesi ve keplerin havaya fırlatılması ile sona erdi.

Mezuniyet törenine ayrıca, üniversite dekanları, hocalar, öğrencilerin aileleri ile ilgililer katıldı.

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Sarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet töreni Sarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet töreni KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu
Kaynak: İHA

Rektör, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan: 'Üniversitemiz her geçen yıl çıtayı yükseltiyor' - Son Dakika

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